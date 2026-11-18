Een 22-jarige man is dinsdagavond opgepakt op vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dodelijk aanslag in Overasselt. De verdachte was volgens de politie in eerste instantie naar Marokko gevlucht. De man was al wel in beeld in het onderzoek naar het incident in de Gelderse plaats.

In de nacht van 31 augustus op 1 september liepen meer dan dertig gewapende mannen over de straat bij het huis van de veroordeelde crimineel Jan G. (28). De 51-jarige bewaker van G. werd doodgeschoten. De dinsdag aangehouden man niet meegerekend, hield de politie na afloop al tientallen verdachten aan.

Burgemeester Joerie Minses van de gemeente Heumen deed na de aanslag in Overasselt een oproep aan het kabinet om zware criminaliteit aan te pakken. Dit is te zien in de bovenstaande video.