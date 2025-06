'Asielzoekers verhuren voorrangswoning illegaal door voor flink geld'

Tientallen statushouders blijken hun sociale huurwoning, die zij met voorrang kregen, illegaal onder te verhuren. Dat blijkt uit een undercoveronderzoek van het AD. Op platforms als Arabischtalige Facebook-groepen worden kamers en studio's aangeboden voor bedragen tussen de 400 en 1500 euro per maand.

Zo verhuurt een Syrische man een studio in hartje Amsterdam, die hij huurt van Ymere voor 700 euro per maand, door voor het dubbele. Hij woont er zelf niet, maar verblijft bij zijn vrouw die óók een woning kreeg toegewezen. In Maassluis biedt een andere Syrische statushouder een kamer aan voor 500 euro, terwijl hij zelf in zijn eentje drie slaapkamers bezet.

Bewoners in Groesbeek zijn woest: de woningbouwvereniging en gemeente hebben namelijk besloten dat een leegstaande woning niet naar al jaren wachtende jeugd of gezinnen, maar naar statushouders gaat. Dat zie je in de video bovenaan.

De woningen zijn toegewezen via een urgentieverklaring, bedoeld om statushouders versneld aan woonruimte te helpen. Dit buiten het reguliere woningzoekendensysteem om. Nu blijkt dat een deel van hen deze woningen commercieel inzet. De praktijk komt voor in onder andere Amsterdam, Rotterdam, Capelle aan den IJssel en Maassluis. In alle gevallen gaat het om sociale huurwoningen van woningcorporaties.

Woningcorporaties als Ymere, Maasdelta en Havensteder bevestigen dat onderhuur illegaal is en dat zij geregeld met woonfraude te maken krijgen. Havensteder schat dat in Rotterdam tot tien procent van de huurwoningen hiermee te maken heeft. Zij noemen het extra wrang dat statushouders zich eraan schuldig maken, juist omdat zij met voorrang een woning krijgen.

Het ministerie van Volkshuisvesting noemt het "afkeurenswaardig" wanneer statushouders aan woonfraude doen, maar stelt dat handhaving vooral een taak is van gemeenten en corporaties. Volgens Ymere zijn er in 2024 al meer dan 300 gevallen van woonfraude vastgesteld. Toch geven corporaties aan dat opsporen lastig is, omdat zij afhankelijk zijn van meldingen van buren of opvallende situaties.