Groesbeek is boos: 'Statushouders krijgen woning, lokale jeugd wacht al jaren'

Wie door de Heidebloemstraat in Groesbeek rijdt, ziet het ene na het andere protestbord staan. Bewoners zijn namelijk woest: de woningbouwvereniging en gemeente hebben namelijk besloten dat een leegstaande woning niet naar al jaren wachtende jeugd of gezinnen, maar naar statushouders gaat. En daar zitten ze echt niet op te wachten.

Op een van de borden is de tekst "drie generaties in één huis, is dit het nieuwe normaal al 8 jaar lang" te lezen. Op die manier wil een van de buurtbewoners maar met een voorbeeld aangeven hoe ze erover denken.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Spreidingswet

Gemeente Berg en Dal, waar Groesbeek onder valt, reageert kort. Net als andere gemeenten zijn ze gebonden aan de spreidingswet, die ervoor zorgt dat ze een bepaald aantal statushouders moeten huisvesten. In 2025 gaat het om 66 personen. Verder verwijzen ze naar de woningcorporatie.

Woningcorporatie Oosterpoort bevestigt dat zij deze taak namens de overheid uitvoeren. "Wij verdelen alle doelgroepen die direct bemiddeld worden, waaronder statushouders, evenwichtig over de wijken en dorpen", laat de woningbouwvereniging weten. Ze kijken daarbij naar passende en betaalbare woningen, en bewoners worden niet betrokken bij het toewijzen van huurwoningen. "Bij geen enkele verhuring vindt overleg plaats met de buurt. Vanuit de AVG is dit ook niet mogelijk."

Over het protest zeggen ze: "We vinden de beeldvorming jammer dat statushouders de oorzaak zijn van de wooncrisis, omdat dit niet zo is. We willen juist de buurt vragen om iedere nieuwe bewoner een warm welkom te geven. Als je een statushouder bent of welke achtergrond je dan ook hebt, maakt je nog geen slechte buur. Gelukkig krijgen we dat signaal ook terug van andere buurtbewoners."