170.000 huishoudens zouden bereid zijn statushouders op te vangen na PVV-plan

Een kleine meerderheid van de Nederlanders steunt het voorstel van PVV-leider Geert Wilders om statushouders die na veertien weken nog geen woning hebben gevonden, uit het asielzoekerscentrum te zetten. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder leden van het Hart van Nederland-panel. Tegelijkertijd zijn er naar schatting zo'n 170.000 huishoudens in Nederland die bereid én in staat zijn om zo'n statushouder thuis op te vangen, blijkt uit hetzelfde onderzoek.

Wilders presenteerde maandag een lijst met tien plannen voor strenger migratiebeleid. Eén daarvan is dat alleenstaande statushouders, dat zijn vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, na veertien weken geen recht meer hebben op opvang in een azc. Zij moeten dan maar terecht bij familie, andere statushouders of bij Nederlanders thuis, aldus de PVV-leider.

Het voorstel van Wilders wordt door 52 procent van de ondervraagden gesteund. Daarnaast zegt 11 procent in principe bereid te zijn om een statushouder thuis op te vangen. Slechts iets meer dan 2 procent zegt daar ook daadwerkelijk ruimte voor te hebben, maar dat komt toch nog neer op zo'n 170.000 huishoudens.

Helft wil meer geld naar COA en IND

Op de plannen van Wilders kwam maandag kritiek vanuit meerdere politieke partijen. Ook enkele organisaties zijn het oneens met de voorstellen. Zo vreest VluchtelingenWerk Nederland dat de maatregelen zouden leiden tot chaos en de problemen in de opvang niet zullen oplossen. De organisatie pleit ervoor om juist te investeren in uitvoerende instanties zoals COA en IND, om zo de wachttijden te verkorten voordat vluchtelingen weten waar ze aan toe zijn. Die oproep kan ook op enige steun rekenen: 48 procent is het daarmee eens, 41 procent is tegen.

Tijdens de verkiezingen was het asielbeleid een van de belangrijkste thema's voor kiezers, zo bleek eerder uit onderzoek van Hart van Nederland. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat het vertrouwen in het kabinet-Schoof om dat beleid te verbeteren laag is. Slechts 26 procent van de ondervraagden denkt dat het kabinet en asielminister Faber de situatie zullen verbeteren. Bijna driekwart (71 procent) gelooft daar niet in. Zelfs onder kiezers van de coalitiepartijen blijft het vertrouwen beperkt: bij de PVV is dat 45 procent, bij de VVD 36 procent en bij NSC-stemmers 21 procent. Onder D66- en GL-PvdA-stemmers is het vertrouwen het laagst: slechts 6 procent.

