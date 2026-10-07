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Politie zoekt jongen die conducteur in gezicht slaat op station Oisterwijk

Politie zoekt jongen die conducteur in gezicht slaat op station Oisterwijk

Crime

Vandaag, 18:15

Een hoofdconducteur is zaterdag 2 mei mishandeld door een jonge treinreiziger die zonder geldig vervoersbewijs reisde. De man werd meerdere keren in zijn gezicht geslagen en er werd in zijn richting gespuugd. De politie is op zoek naar de verdachte en heeft beelden van hem gedeeld.

Het incident gebeurde in een trein tussen Tilburg en Oisterwijk. Tijdens een controle bleek de jongen geen geldig vervoersbewijs te hebben. Toen de conducteur om zijn identiteitsbewijs vroeg, wilde hij de trein verlaten zonder zich te legitimeren.

De conducteur probeerde hem tegen te houden. De jongen wist zich langs hem heen te wurmen, maar draaide vervolgens om en sloeg de conducteur. Nadat de conducteur hem de trein uit had gewerkt, ging het geweld op het perron verder. Daar werd hij meerdere keren in zijn gezicht geslagen.

Een week om zich te melden

De politie is nog altijd op zoek naar de verdachte en heeft daarom beelden van hem gedeeld. De verdachte heeft een donker getinte huid en zwart haar. Tijdens het incident droeg hij een grijs Nike Tech Fleece-pak, een wit shirt en zwarte schoenen.

Omdat de jongen mogelijk minderjarig is, wordt zijn gezicht voorlopig geblurd getoond. De politie geeft hem een week de tijd om zichzelf te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

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