Geweld tegen treinpersoneel neemt toe: vakbond slaat alarm

Uitschelden, spugen, slaan en zelfs bedreigingen met wapens. Medewerkers in het openbaar vervoer krijgen steeds vaker te maken met agressie en geweld. Dit jaar zijn al ruim 5000 meldingen gedaan door spoorpersoneel. Vakbond VVMC slaat daarom alarm en heeft een brandbrief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Volgens de vakbond gaat het niet alleen vaker mis, maar worden de incidenten ook ernstiger. Personeel wordt onder meer geïntimideerd, bespuugd, bij de keel gegrepen en mishandeld. In sommige gevallen zijn er wapens in het spel.

Aantal meldingen ruim verdubbeld

De stijging is volgens de vakbond fors. Dit jaar zijn tot nu toe al 5088 meldingen gedaan en het jaar is nog niet voorbij. 3 jaar geleden ging het in het hele jaar om 2672 meldingen.

De VVMC wijst onder meer op een conductrice die in 2024 ernstig werd mishandeld. Zij werd geschopt, geslagen en van een trap geduwd door een 15-jarige jongen.

Beelden van die dag zie je in de reportage die Hart van Nederland in 2024 maakte:

1:23 NS-personeel eist actie tegen toenemende agressie

De vakbond verwijst daarnaast naar een recent incident in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, waar een conducteur na een gewelddadige aanval tijdens een kaartcontrole overleed. "Dat een dergelijk fataal incident zich onlangs in Nederland nog niet heeft voorgedaan, mag geen geruststelling zijn. De vraag is niet of het gebeurt maar wanneer", schrijft de VVMC.

De NS deelt de zorgen van medewerkers, vakbonden en de politiek over de veiligheid. "Elk incident is er een te veel; iedereen moet altijd op een veilige manier kunnen werken", reageert de NS.

Vakbond wil strengere aanpak

De vakbond wil dat de politiek structureel meer doet om personeel en reizigers te beschermen. Zo pleit de VVMC voor meer zichtbaar personeel in treinen en op stations, extra toezicht op risicolocaties en hogere veiligheidsbudgetten.

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Ook wil de bond een landelijke zero-tolerance-aanpak tegen agressie, strengere straffen en een snellere afhandeling van strafbare feiten. Daarnaast moeten volgens de VVMC minimumnormen komen voor het aantal medewerkers op treinen en stations.

"Wanneer medewerkers zich onveilig voelen, raakt dat niet alleen henzelf, maar ook de veiligheid van reizigers en het vertrouwen in het openbaar vervoer als publieke voorziening", schrijft de vakbond.