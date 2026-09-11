'Arriva laat dreigende zwartrijders gaan om veiligheid personeel'

In de trein tussen Emmen en Zwolle krijgen zwartrijders die dreigen met agressief gedrag voortaan niet altijd meer een boete. Dat blijkt uit een interne memo van vervoerder Arriva die in handen is van RTL Nieuws. Op de Vechtdallijn doen zich al jaren veel incidenten voor, vooral met asielzoekers uit Ter Apel. Om de veiligheid van medewerkers te waarborgen, heeft Arriva conducteurs en boa's opgedragen om zwartrijders bij dreigende situaties te laten gaan.

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Op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle nemen de problemen met agressie en zwartrijden al jaren toe. Het aantal ernstige incidenten steeg tussen 2024 en 2025 van 29 naar 51. Tot nu toe zijn er dit jaar 25 meldingen gedaan. Daarbij gaat het om incidenten zoals geweld tegen personeel, vandalisme en bespugingen. Eind vorig jaar werd een vrouwelijke boa in haar gezicht geslagen.

Eerder dit jaar kregen enkele NS-boa's een wapenstok om te kijken of die kan bijdragen aan de veiligheid van medewerkers. In de onderstaande video legt boa Nick uit wanneer de wapenstok gebruikt kan worden.

1:48 NS-boa's met wapenstok op pad: proef begint op grote stations

Nieuwe maatregelen

Volgens Arriva zijn vooral zogenoemde veiligelanders uit Ter Apel betrokken bij de overlast. Veel incidenten ontstaan tijdens kaartcontroles. Omdat zwartrijders vaak geen identiteitsbewijs bij zich hebben, moet regelmatig de politie worden ingeschakeld. Dat leidt geregeld tot spanningen en agressie.

De vrees voor geweld is nu zo groot dat het vervoerbedrijf de eigen handhavers en conducteurs eind augustus in een interne memo de opdracht heeft gegeven om bij dreigende agressie niet langer te wachten op de politie, maar de reiziger te laten gaan.

Overheden, politie en vervoersorganisaties overleggen ondertussen over aanvullende maatregelen. Een van de opties is een strengere toegangscontrole op stations.