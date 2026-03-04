Volg Hart van Nederland
NS controleert elke trein op station Voorburg op zwartrijders

Reizen

Vandaag, 20:29

De NS houdt bij station Voorburg een grote controle op zwartrijders. Iedere reiziger wordt gecontroleerd op het bezit van een geldig vervoersbewijs. Op de perrons wachten treinconducteurs om bij elke trein een kaartcontrole uit te voeren. Reizigers die geen geldig vervoersbewijs kunnen tonen, worden beboet.

Alle treinen die langs station Voorburg komen, zullen worden gestopt. Elke passagier in de trein zal vervolgens worden gecontroleerd op het bezit van een geldig vervoersbewijs. Ook zijn boa's en politieagenten aanwezig. De NS zal naar verwachting zo'n zeventig treinen controleren.

Reizigers zonder geldig vervoersbewijs zullen een boete krijgen van 70 euro. Daar bovenop komt ook nog de ritprijs. De NS verwacht in de toekomst vaker dit soort acties uit te zullen voeren om zwartrijders te voorkomen.

Door Redactie Hart van Nederland

