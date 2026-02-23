NS traint boa's met wapenstok 'om veiligheid te verbeteren'

De NS start trainingen voor het gebruik van wapenstokken. Naar verwachting beginnen de ov-boa's eind april met de proefperiode, nadat vorig jaar het kabinet toestemming aan de vervoerder gaf. De proef geldt in Rotterdam, Den Haag, Zwolle en Den Bosch.

Naast de wapenstok neemt de NS ook andere maatregelen om 'de veiligheid van collega's te verbeteren'. Later dit jaar gaan hoofdconducteurs bodycams uittesten.

Identiteit vaststellen

De NS wil zelfstandig, zonder hulp van de politie, de identiteit van een verdachte kunnen vaststellen. Dat wil de vervoerder doen door toegang te krijgen tot het rijbewijzenregister, de strafrechtketendatabank en het vreemdelingenregister.

Het nieuwe kabinet, dat maandag wordt beëdigd, zegt in het coalitieakkoord hier werk van te willen maken.