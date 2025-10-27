Kabinet wil dat ov-boa identiteit asielzoekers kan controleren

Ov-boa's moeten de identiteit van asielzoekers kunnen controleren, vindt het kabinet. Demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer, VVD) meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat het ministerie van Asiel en Migratie onderzoekt of het mogelijk is om gegevens over asielzoekers beschikbaar te maken voor boa's.

Volgens Aartsen kan Arriva boetes voor zwartrijden vaak niet innen, omdat het niet mogelijk is om te bepalen wie de zwartrijder is. Ruim negen op de tien boetes voor zwartrijden op twee spoorlijnen van die vervoerder zijn vorig jaar niet betaald. "Zeer onwenselijk gedrag", vindt Aartsen. "Het kan niet zo zijn dat iemand zich herhaaldelijk onttrekt aan betaling zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn."

In 2023 liep het (verbale) geweld door passagiers richting conducteurs dermate uit de hand dat zij besloten op sommige trajecten geen kaartcontroles meer uit te voeren:

1:37 Conducteurs gestopt met kaartcontrole door agressieve passagiers

Spoorvervoerder NS wil ook graag dat de boa's die treinen en stations beveiligen toegang krijgen tot meer systemen om zwartrijders te identificeren. Volgens een NS-woordvoerder is het "dagelijkse kost" dat een boa moet wachten tot de politie komt, die in meer systemen kan kijken. "Dat kan zo 30 à 40 minuten duren."