NS mag 75 boa's uitrusten met wapenstok: 'Noodzakelijke stap'

De NS mag binnenkort een deel van zijn medewerkers uitrusten met een wapenstok. Dat staat in een vrijdag gepubliceerd besluit van het kabinet. Het gaat om een proef van twee jaar, die naar verwachting komend voorjaar van start gaat. Maximaal 75 buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) mogen het verdedigingsmiddel dragen.

De NS heeft ongeveer 680 buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in dienst. Dit zijn niet de conducteurs, maar de medewerkers in gele vesten die de veiligheid op stations en in treinen bewaken. Iets meer dan een op de tien krijgt binnenkort dus een wapenstok.

Waar de wapenstokken precies ingezet zullen worden, is nog niet bekend. Binnen de NS klinkt al langer de roep om extra bescherming, vanwege toenemende agressie tegen medewerkers. Afgelopen zomer vroeg de spoorvervoerder daarom toestemming aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. "Het is een discussie die lang leeft binnen de NS", aldus de woordvoerder. "Een deel van de collega's vindt dat het niet bij het werk hoort."

In 2023 liep het (verbale) geweld door passagiers richting conducteurs dermate uit de hand dat zij besloten op sommige trajecten geen kaartcontroles meer uit te voeren:

1:37 Conducteurs gestopt met kaartcontrole door agressieve passagiers

Dagelijks gemiddeld drie intimidaties

Voordat de boa's de wapenstok daadwerkelijk mogen dragen, krijgen zij een speciale training. De proef moet uitwijzen of de stok helpt om incidenten te voorkomen of te de-escaleren. "Ook in aanhoudingen zou de wapenstok een rol kunnen spelen, zonder dat je ermee hoeft te slaan. Collega's zijn nu met handen en voeten bezig om iemand staande te houden", zegt de woordvoerder.

Itai Birger, directeur sociale veiligheid bij NS, is blij met de goedkeuring. Hij ziet dat zijn collega’s steeds vaker te maken krijgen met agressie. "Hoewel NS tot nu toe terughoudend is geweest met het inzetten van een wapenstok, willen we onderzoeken of dit middel kan bijdragen aan een betere veiligheid."

Demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer, VVD) noemt de proef "goede en noodzakelijke stap bij het verbeteren van de veiligheid in en rond de trein". Volgens hem worden dagelijks gemiddeld drie NS-medewerkers bedreigd, geïntimideerd of op andere wijze agressief benaderd.