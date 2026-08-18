Buschauffeur zwaargewond na mishandeling door zwartrijders in Eijsden

Een buschauffeur van Arriva is maandagmiddag in Eijsden zwaargewond geraakt nadat hij door twee personen werd geschopt en geslagen. De twee wilden volgens de politie niet betalen voor hun busrit. Een minderjarige verdachte uit België is aangehouden, naar de tweede verdachte wordt nog gezocht.

Het incident gebeurde rond 16.10 uur bij een bushalte aan het Veldje. De twee personen wilden daar instappen zonder op de gebruikelijke manier in te checken. Nadat de chauffeur hen daarop aansprak, ontstond een woordenwisseling.

Chauffeur buiten bus geschopt en geslagen

Omdat de twee weigerden te betalen, wilde de chauffeur hen niet meenemen. Toen hij uitstapte om de twee uit de bus te verwijderen, werd hij ten val gebracht.

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Buiten de bus werd de chauffeur vervolgens geschopt en geslagen. Hij raakte zwaargewond en werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend.

Verdachte opgepakt na achtervolging

Na de mishandeling sloegen beide verdachten op de vlucht. Agenten begonnen direct een onderzoek en wisten na een achtervolging te voet één van hen aan te houden. Het gaat volgens de politie om een minderjarige jongen uit België.

De tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie heeft getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. Arriva bevestigt dat het incident heeft plaatsgevonden, maar doet verder geen mededelingen.

Foto ter illustratie.