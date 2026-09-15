Conducteur mishandeld door man met fatbike op station Moerwijk

Begin juni heeft een passagier een treinconducteur mishandeld op station Moerwijk in Den Haag. De politie is op zoek naar getuigen van het incident en deelt foto's van de verdachte.

De mishandeling gebeurde op 1 juni. De conducteur sprak op het station twee mannen aan die eerder met hun fatbikes op het perron hadden gefietst. Een van de mannen had geen vervoersbewijs bij zich en de conducteur verzocht hem uit de trein te stappen om een kaartje te kopen. Hierna liep het uit de hand.

De man begon eerst de conducteur uit te schelden. Daarna zette hij zijn fatbike weg en gaf hij hem een harde klap in zijn gezicht.

Politie deelt beelden

De politie heeft dinsdag beelden gedeeld van de man die de klap gaf. Mensen die meer informatie hebben of de man herkennen, kunnen contact opnemen via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

Verdachte mishandeling station Moerwijk - beeld politie

In bovenstaande video leggen we je uit welke straffen er allemaal zijn in Nederland.