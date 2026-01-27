Verdachten mishandeling Breda herkenbaar in beeld: wie weet meer?

De politie is naarstig op zoek naar vier jongeren die worden verdacht van een mishandeling in Breda in oktober. Een kleine week geleden deelde de politie in Bureau Brabant beelden van de mishandeling. De verdachten waren geblurd, maar omdat ze zich nog niet hebben gemeld, heeft de politie dinsdag op X herkenbare beelden gedeeld.

Door de mishandeling in de nacht van 24 op 25 oktober raakten twee vrienden gewond. Ze waren na een feestje onderweg naar huis toen ze op de Haagdijk werden achtervolgd door de vier verdachten. Het kwartet, drie mannen en één vrouw, liepen op korte afstand achter de slachtoffers, aldus de politie. De twee vrienden kregen er een vervelend gevoel bij.

Tot bloedens toe

Op de Pelmolenstraat liep het vervolgens uit de hand. De vier stelden zich intimiderend op tegenover de slachtoffers en er ontstond een woordenwisseling. Een van de vrienden werd daarna tot bloedens toe in zijn gezicht geslagen en tegen zijn hoofd getrapt. Ook werd zijn telefoon afgepakt. Het andere slachtoffer kreeg een vuistslag tegen zijn gezicht.

Na de mishandeling renden de drie mannen en de vrouw weg. De afgepakte telefoon van een van de twee slachtoffers werd later op de Haagdijk weer teruggevonden.

Wie weet meer?

De politie heeft een signalement gedeeld van de verdachten. De vrouw had haar blonde haar de bewuste avond in een knot. Ze droeg een lange zwarte jas, had een zwarte tas met gouden gesp bij zich en heeft een slank postuur. De mannen zijn alle drie rond de 20 jaar en hebben een lichte huidskleur. Twee van de drie droegen de avond van de mishandeling een zwarte pet, donkere kleding en lichte sportschoenen. De ander had een grijze jas aan en heeft donker haar.

De politie is op zoek naar meer informatie over de verdachten en roept mensen die meer weten op te bellen naar 0800-6070 of anoniem naar 0800-7000.