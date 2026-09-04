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Man verliest acht tanden na mishandeling: politie deelt beelden van verdachte

Crime

Vandaag, 12:32

De politie zoekt een man die wordt verdacht van een zware mishandeling in Maastricht. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond en verloor acht tanden.

In de nacht van zaterdag 4 juli 2026 lopen twee mannen door het centrum van Maastricht. In het drukke uitgaansgebied worden ze aangesproken door twee andere mannen. Die zouden hebben geprobeerd het horloge van een van de slachtoffers met een truc af te pakken. Als de situatie escaleert, gaan de twee verdachten ervandoor.

De slachtoffers zetten nog even de achtervolging in, maar besluiten al snel dat het geen zin heeft en gaan richting huis.

Verdachte keert terug met straatklinker

Dan slaat de situatie alsnog om. Een van de verdachten keert terug, dit keer met een straatklinker. Het slachtoffer heeft niets in de gaten als de man op hem afloopt en hem hard in het gezicht slaat.

De gevolgen zijn groot. Door de klap verliest het slachtoffer acht tanden. Ook breekt hij zijn kaak en scheurt zijn gehemelte. Of het horloge uiteindelijk is gestolen, is niet duidelijk.

Beeld: Politie eenheid Limburg

Beeld: Politie eenheid Limburg

Politie deelt beelden van verdachte

De mishandeling staat op beeld. Die beelden zijn volgens de politie zo heftig dat ze niet openbaar worden gemaakt. Wel zijn er beelden van de verdachte vrijgegeven. De politie hoopt dat iemand de man herkent en vraagt mensen met informatie zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

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