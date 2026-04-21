Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Eerste conducteurs NS aan het werk met bodycam

Beleid

Vandaag, 06:31 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

De eerste NS-hoofdconducteurs zijn vanaf dinsdag aan het werk met een bodycam. Het gaat om een kleine groep, maar de bedoeling is dat uiteindelijk alle hoofdconducteurs er een dragen. In totaal gaat het om zo'n 3500 medewerkers. Een bodycam werkt de-escalerend, zo bleek uit een eerdere proef van de NS met de apparaten. Als er toch iets gebeurt kunnen de beelden gebruik worden als bewijsmateriaal.

De conducteurs moeten een cursus van een dag volgen voordat ze de apparaten mogen gebruiken. Daar leren ze over de techniek van de bodycam en wanneer ze het apparaat mogen aanzetten. Hoofdconducteurs kunnen beelden opnemen als een situatie kan escaleren of als ze denken iets strafbaars te zien. Zijzelf en bevoegde medewerkers mogen de beelden zien. Ook politie en justitie kunnen hier aanspraak op maken. De opnames worden na 28 dagen automatisch verwijderd.

Agressie in het openbaar vervoer is al langer een groot probleem. In onderstaande video komt hoofdconductrice Priscilla daarom in actie:

Hoofdconductrice Priscilla voltooit tocht van 521 kilometer tegen agressie in ov
2:16

Hoofdconductrice Priscilla voltooit tocht van 521 kilometer tegen agressie in ov

'Veilige plek voor iedereen'

Staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat, CDA) deelt dinsdagochtend aan twee conducteurs een bodycam uit op station Den Haag Centraal. Bertram ziet de bodycams als een "belangrijke stap" in het veiliger maken van het openbaar vervoer. "Het ov moet een veilige plek zijn voor iedereen, altijd en overal, zeker ook voor vrouwen, die zich vooral 's avonds onveiliger voelen", aldus de bewindsvrouw.

Door ANP

Lees ook

NS wil dat OM harder straft bij geweld tegen personeel
NS wil dat OM harder straft bij geweld tegen personeel
NS mag 75 boa's uitrusten met wapenstok: 'Noodzakelijke stap'
NS mag 75 boa's uitrusten met wapenstok: 'Noodzakelijke stap'
'Agressieve man aangehouden op station in Oss na geweld tegen conducteur'
'Agressieve man aangehouden op station in Oss na geweld tegen conducteur'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.