Eerste conducteurs NS aan het werk met bodycam

De eerste NS-hoofdconducteurs zijn vanaf dinsdag aan het werk met een bodycam. Het gaat om een kleine groep, maar de bedoeling is dat uiteindelijk alle hoofdconducteurs er een dragen. In totaal gaat het om zo'n 3500 medewerkers. Een bodycam werkt de-escalerend, zo bleek uit een eerdere proef van de NS met de apparaten. Als er toch iets gebeurt kunnen de beelden gebruik worden als bewijsmateriaal.

De conducteurs moeten een cursus van een dag volgen voordat ze de apparaten mogen gebruiken. Daar leren ze over de techniek van de bodycam en wanneer ze het apparaat mogen aanzetten. Hoofdconducteurs kunnen beelden opnemen als een situatie kan escaleren of als ze denken iets strafbaars te zien. Zijzelf en bevoegde medewerkers mogen de beelden zien. Ook politie en justitie kunnen hier aanspraak op maken. De opnames worden na 28 dagen automatisch verwijderd.

Agressie in het openbaar vervoer is al langer een groot probleem. In onderstaande video komt hoofdconductrice Priscilla daarom in actie:

2:16 Hoofdconductrice Priscilla voltooit tocht van 521 kilometer tegen agressie in ov

'Veilige plek voor iedereen'

Staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat, CDA) deelt dinsdagochtend aan twee conducteurs een bodycam uit op station Den Haag Centraal. Bertram ziet de bodycams als een "belangrijke stap" in het veiliger maken van het openbaar vervoer. "Het ov moet een veilige plek zijn voor iedereen, altijd en overal, zeker ook voor vrouwen, die zich vooral 's avonds onveiliger voelen", aldus de bewindsvrouw.