NS wil dat OM harder straft bij geweld tegen personeel

Crime

Vandaag, 10:02 - Update: 3 uur geleden

De NS wil dat het Openbaar Ministerie (OM) harder optreedt bij geweldsincidenten tegen hun personeel. Dat meldt Zembla woensdag. Het OM hanteert als uitgangspunt bij dit type delict een 200 procent hogere strafeis, maar het spoorwegbedrijf zegt deze eis zelden terug te zien in de praktijk.

"Je weet dat als je je misdraagt tegenover een ambtenaar, er een strafverhoging is", aldus Stans Buckens, schadebehandelaar bij de NS. "Maar als het niet wordt toegepast is de rem om je zo te gedragen veel minder." Ook het aantal zaken dat door het OM wordt geseponeerd is de NS een doorn in het oog. "Ik verwijt het OM dat ze zelf meewerken aan de verloedering in ons land", aldus Buckens.

Dinsdagavond vond er op station Baarn ook een geweldsincident plaats waarbij een NS conducteur betrokken raakte bij een vechtpartij. Mogelijk zou de vechtpartij zijn ontstaan nadat iemand werd aangesproken op het reizen zonder vervoersbewijs. De reiziger is aangehouden, en ook de conducteur werd geacht mee te gaan naar het politiebureau. Beiden bleven ongedeerd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

