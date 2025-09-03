Politie vindt auto van verdachte doden Boushra (24) in Amersfoort, verdachte nog voortvluchtig

De politie heeft de auto van de man die verdacht wordt van het doden van de 24-jarige Boushra gevonden in Amersfoort. De verdachte, de 34-jarige Omar Alhamad, wordt nog altijd gezocht.

De vondst volgt op een tip van iemand dat de auto al enige tijd op een parkeerplaats aan de Dynamo stond, aldus een politiewoordvoerder.

Boushra verdween op 7 augustus nadat ze voor het laatst was gezien bij een Albert Heijn in Almere. Een week later werd haar lichaam gevonden in een bosgebied daar in de buurt. Haar 34-jarige ex-partner, met wie ze vijf kinderen heeft, is verdachte in de zaak. Hij is voortvluchtig.

Getankt langs de A1

Dinsdagavond besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. In het programma waren onder meer beelden te zien van de verdachte en de grijze auto waarin hij reed. Ook is op beeld vastgelegd dat hij heeft getankt langs de A1 bij Amersfoort.

Na de uitzending kreeg de politie zo'n vijftien à twintig tips binnen over de zaak, liet de woordvoerder eerder weten. Volgens haar stond het onderzoek op de A1 al voor de uitzending gepland en is er geen verband met de tips.

ANP