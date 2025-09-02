Terug

Beelden getoond van verdachte in zaak omgekomen Syrische vrouw (24) uit Almere

Crime

Vandaag, 21:27

Opsporing Verzocht heeft dinsdagavond beelden getoond van de voortvluchtige Omar Alhamad (34), die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 24-jarige Boushra uit Almere. Haar lichaam werd vorige maand gevonden, nadat ze enige tijd als vermist was opgegeven. De Syrische man, haar echtgenoot, is nog altijd spoorloos. In de uitzending werden ook beelden getoond van het slachtoffer.

De vrouw werd begin augustus voor het laatst gezien bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat in Almere. Dat is vlak bij de plek waar later haar lichaam werd aangetroffen. Haar naam wordt soms ook als Bouchra geschreven. Volgens de politie stapte ze vermoedelijk daar in de auto van Omar.

Onderstaande beelden zijn gemaakt op de dag dat haar lichaam gevonden werd:

0:52

In Opsporing Verzocht werden ook bewegende beelden getoond van de verdachte. Onder andere bij een tankstation in Amersfoort, waar hij op 7 augustus 's ochtends een tussenstop maakte. Hij was toen vertrokken van een COA-locatie in Zeist, waar hij verbleef. Kort daarna zou Boushra in Almere bij hem in de auto zijn gestapt.

Niet lang daarna werd ze als vermist opgegeven. Pas een week later werd haar lichaam gevonden bij parkeerplaats De Kiem, in de buurt van de plek waar ze vermoedelijk in de auto stapte. De politie vraagt mensen uit te kijken naar Omar en zijn auto: een grijze Peugeot-stationwagen. Hij spreekt Arabisch en het is mogelijk dat hij gebruikmaakt van een valse naam en valse papieren.

Boushra trouwde op jonge leeftijd met Omar in Turkije, mogelijk toen ze pas 15 of 16 jaar oud was. Samen kregen ze vijf kinderen.

