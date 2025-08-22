OM looft tipgeld uit voor Omar A. die verdacht wordt van doden 24-jarige vrouw

Omar Alhamad, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 24-jarige vrouw uit Almere, is nog altijd spoorloos. Het Openbaar Ministerie heeft daarom 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt naar zijn verblijfplaats. Ook is het OM op zoek naar zijn auto.

De vrouw werd op 7 augustus voor het laatst gezien bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat in Almere, vlak bij parkeerplaats De Kiem. Vermoedelijk stapte ze daar rond 10.00 uur in de auto van de 34-jarige Syrische man, haar partner. Sinds die dag ontbreekt ieder spoor van hem.

Signalement Omar

Vorige week donderdag werd de vrouw levenloos aangetroffen in een bos, niet ver van de plek waar ze voor het laatst was gezien. De politie vermoedt dat zij slachtoffer is geworden van een ernstig misdrijf.

De politie is naarstig op zoek naar de 34-jarige Omar Almahad. Beeld: Politie

De verdachte heeft een stevig postuur, kort donker haar en een lichte tot lichtgetinte huidskleur. Alhamad rijdt normaal gesproken in een grijze Peugeot 307 SW (stationwagen) met het kenteken 36-LH-RN. Mogelijk is echter gebruikgemaakt van een ander voertuig in een andere kleur.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? In onderstaande video leggen we het uit: