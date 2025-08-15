Syrische vrouw uit Almere verbleef eerder in vrouwenopvang Utrecht

De 24-jarige overleden Syrische vrouw die donderdagmiddag in het bos in Almere is gevonden verbleef eerder in een vrouwenopvang in Utrecht. Dit bevestigt de instantie na navraag van Hart van Nederland.

Volgens verschillende bronnen verbleef de vrouw in een opvang in Utrecht tot eind mei van dit jaar. Maar omdat haar partner haar daar bleef opzoeken is ze wegens veiligheidsomstandigheden verplaatst naar Almere. Dit kan de instantie niet bevestigen na navraag, wel kunnen ze bevestigen dat 'de cliënte bekend was in de opvang in Utrecht'. Eerder liet hulporganisatie Oranje Huis al weten aan Hart van Nederland dat ze de vrouw kennen en dat de verdachte haar partner is.

Grote zoektocht

De vrouw verdween vorige week donderdag bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat in Almere. Ze werd voor het laatst gezien toen ze vermoedelijk instapte bij de 34-jarige Omar Alhamad, die sindsdien óók spoorloos is. Donderdag vond de politie haar lichaam in het bos, niet ver van de plek waar de vrouw voor het laatst is gezien. De politie vermoedt dat ze slachtoffer is geworden van een ernstig misdrijf.