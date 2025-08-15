Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Syrische vrouw uit Almere verbleef eerder in vrouwenopvang Utrecht

Crime

Vandaag, 19:30

Link gekopieerd

De 24-jarige overleden Syrische vrouw die donderdagmiddag in het bos in Almere is gevonden verbleef eerder in een vrouwenopvang in Utrecht. Dit bevestigt de instantie na navraag van Hart van Nederland.

Volgens verschillende bronnen verbleef de vrouw in een opvang in Utrecht tot eind mei van dit jaar. Maar omdat haar partner haar daar bleef opzoeken is ze wegens veiligheidsomstandigheden verplaatst naar Almere. Dit kan de instantie niet bevestigen na navraag, wel kunnen ze bevestigen dat 'de cliënte bekend was in de opvang in Utrecht'. Eerder liet hulporganisatie Oranje Huis al weten aan Hart van Nederland dat ze de vrouw kennen en dat de verdachte haar partner is.

Grote zoektocht

De vrouw verdween vorige week donderdag bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat in Almere. Ze werd voor het laatst gezien toen ze vermoedelijk instapte bij de 34-jarige Omar Alhamad, die sindsdien óók spoorloos is. Donderdag vond de politie haar lichaam in het bos, niet ver van de plek waar de vrouw voor het laatst is gezien. De politie vermoedt dat ze slachtoffer is geworden van een ernstig misdrijf.

Lees ook

Gevonden lichaam in Almere is van vermiste Syrische vrouw (24)
Gevonden lichaam in Almere is van vermiste Syrische vrouw (24)
Dit weten we nu over de vermiste vrouw uit Almere en haar partner
Dit weten we nu over de vermiste vrouw uit Almere en haar partner
'Verdachte vermissing jonge vrouw (24) Almere is haar partner'
'Verdachte vermissing jonge vrouw (24) Almere is haar partner'
Politie slaat alarm: jonge vrouw (24) vermist in Almere, mogelijk misdrijf
Politie slaat alarm: jonge vrouw (24) vermist in Almere, mogelijk misdrijf

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.