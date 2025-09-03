Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Snelweg A1 afgesloten vanwege politieonderzoek naar dood Boushra (24)

Crime

Vandaag, 13:23

Link gekopieerd

De A1 ter hoogte van Crailo is woensdagmiddag afgesloten vanwege een politieonderzoek naar de dood van de 24-jarige Boushra uit Almere. Op een foto is te zien dat agenten op de middenberm van de snelweg staan. Een rijstrook is dicht. Crailo ligt tussen Laren en Bussum.

Waarnaar de agenten zoeken, wil een woordvoerder van de politie niet zeggen omdat het onderzoek nog loopt.

Boushra verdween op 7 augustus nadat ze voor het laatst was gezien bij een Albert Heijn in Almere. Een week later werd haar lichaam gevonden in een bosgebied daar in de buurt. Haar 34-jarige ex-partner, met wie ze vijf kinderen heeft, is verdachte in de zaak. Hij is voortvluchtig.

Getankt langs de A1

Dinsdagavond besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. In het programma waren onder meer beelden te zien van de verdachte en de grijze auto waarin hij reed. Ook is op beeld vastgelegd dat hij heeft getankt langs de A1 bij Amersfoort.

Na de uitzending kreeg de politie zo'n vijftien à twintig tips binnen over de zaak, liet de woordvoerder eerder weten. Volgens haar stond het onderzoek op de A1 al voor de uitzending gepland en is er geen verband met de tips.

Lees ook

Beelden getoond van verdachte in zaak omgekomen Syrische vrouw (24) uit Almere
Beelden getoond van verdachte in zaak omgekomen Syrische vrouw (24) uit Almere

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.