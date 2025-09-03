Snelweg A1 afgesloten vanwege politieonderzoek naar dood Boushra (24)

De A1 ter hoogte van Crailo is woensdagmiddag afgesloten vanwege een politieonderzoek naar de dood van de 24-jarige Boushra uit Almere. Op een foto is te zien dat agenten op de middenberm van de snelweg staan. Een rijstrook is dicht. Crailo ligt tussen Laren en Bussum.

Waarnaar de agenten zoeken, wil een woordvoerder van de politie niet zeggen omdat het onderzoek nog loopt.

Boushra verdween op 7 augustus nadat ze voor het laatst was gezien bij een Albert Heijn in Almere. Een week later werd haar lichaam gevonden in een bosgebied daar in de buurt. Haar 34-jarige ex-partner, met wie ze vijf kinderen heeft, is verdachte in de zaak. Hij is voortvluchtig.

Getankt langs de A1

Dinsdagavond besteedde Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. In het programma waren onder meer beelden te zien van de verdachte en de grijze auto waarin hij reed. Ook is op beeld vastgelegd dat hij heeft getankt langs de A1 bij Amersfoort.

Na de uitzending kreeg de politie zo'n vijftien à twintig tips binnen over de zaak, liet de woordvoerder eerder weten. Volgens haar stond het onderzoek op de A1 al voor de uitzending gepland en is er geen verband met de tips.