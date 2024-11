Politie stuit op duizenden kilo's illegaal vuurwerk in Krimpen aan de Lek

In een loods in Krimpen aan de Lek is vrijdag een grote vuurwerkvondst gedaan. De politie vond er 5500 kilo zwaar vuurwerk van een categorie die voor consumenten verboden is. Daarnaast troffen agenten grondstoffen aan waarmee buskruit kan worden gemaakt.

Drie mannen van 60, 57 en 40 jaar uit het dorp in de Krimpenerwaard zijn aangehouden, meldde de politie maandag.

Vuurwerk kopen in het buitenland zal aankomende maand een stuk lastiger worden voor veel mensen door de vanaf 9 december ingestelde grenscontroles, te zien in bovenstaande video.

Het illegale vuurwerk moest voor de veiligheid door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie uit de loods aan de Tiendweg-West worden gehaald. Het werd gevonden tijdens een zogenoemde integrale controle, waarbij onder meer politie en gemeenten proberen ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP