Gevaarlijke vuurwerkopslag in garagebox Leeuwarden: politie neemt 500 kilo in beslag

Bij een inval in Leeuwarden heeft de politie maandag ruim 500 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. De vondst werd gedaan na een anonieme tip over verdachte activiteiten bij garageboxen onder een flatgebouw aan het Fennenplein. Twee mannen van 30 en 32 jaar uit Leeuwarden zijn gearresteerd.

Bovenstaande video Nog geen week geleden werd er in dezelfde stad ook nog een partij van 250 kilo vuurwerk onderschept door de politie. Hoe dat verliep zie je hierboven.

De politie kwam de illegale vuurwerkopslag op het spoor dankzij een oplettende buurtbewoner die anoniem melding maakte van verdachte omstandigheden rond een van de garageboxen. Bij de doorzoeking van deze eerste garagebox troffen agenten direct een grote partij vuurwerk aan, goed voor meer dan 300 kilo.

Het onderzoek naar de eerste garagebox leidde al snel naar een tweede box in hetzelfde complex. Hier bleek opnieuw een aanzienlijke hoeveelheid zwaar vuurwerk opgeslagen te liggen. In totaal kwam de vondst uit op meer dan 500 kilo vuurwerk, opgeslagen onder het flatgebouw, wat volgens de politie de veiligheid van de bewoners in gevaar had kunnen brengen.

Gevaarlijke situatie

Na de ontdekking van het vuurwerk zijn twee mannen, een 30-jarige en een 32-jarige inwoner van Leeuwarden, aangehouden. De politie heeft de verdachten meegenomen voor verhoor en onderzoekt hoe ze aan het vuurwerk kwamen en wat hun plannen ermee waren.

De politie benadrukt dat de opslag van zo'n grote hoeveelheid vuurwerk in een woonwijk levensgevaarlijk is. "Niet alleen het afsteken, maar ook het opslaan van vuurwerk brengt grote risico’s met zich mee," waarschuwt een woordvoerder.