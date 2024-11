900 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen in Bommelerwaard, twee aanhoudingen

De politie heeft zo'n 900 kilo zwaar en illegaal vuurwerk in beslag genomen in de Gelderse streek de Bommelerwaard. Twee mannen uit Hedel en Gameren zijn aangehouden.

De 48-jarige man uit Hedel had kort daarvoor vuurwerk afgeleverd in Gameren. In zijn voertuig werd 60 kilo zwaar vuurwerk gevonden en in de woning in Gameren waar hij had geleverd 300 kilo.

In de bovenstaande video zie je hoe er eerder werd bijna duizend kilo vuurwerk in beslag genomen bij een politiecontrole langs de A12 bij Zevenaar.

In een opslaglocatie in Brakel werd nog eens ruim 500 kilo vuurwerk gevonden. In de woning van de verdachte uit Hedel is een groot bedrag aan contant geld in beslag genomen.

Onrust

De politie richt zich in aanloop naar de jaarwisseling extra op de Bommelerwaard, omdat het er vorig jaar erg onrustig was. Er raakten toen onder meer hulpverleners gewond door vuurwerk.