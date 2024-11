Binnenkort controles aan de grens: vuurwerkkopers niet bang dat ze gepakt worden

Koop jij graag vuurwerk in het buitenland? Dit kan aankomende maand een stuk lastiger voor je worden. Het kabinet meldde eerder deze week dat zij vanaf 9 december grenscontroles gaan uitvoeren om 'irreguliere"' migratie zoveel mogelijk te bestrijden. Maar hierdoor is er ook een kans dat jouw voertuig met vuurwerk wordt gecheckt. Nederlandse vuurwerkverkopers zijn blij met de controles, terwijl de kopers aangeven gewoon nog naar het buitenland te gaan.

"Ik verwacht geen problemen door de grenscontroles", vertelt vuurwerkliefhebber Ruben Vos tegen Hart van Nederland. Hij woont tegen de Duitse grens aan en koopt samen met zijn zoon al jaren vuurwerk over de grens. "Daar heb je goedkoper en mooier vuurwerk. We kopen ook wel wat illegaal vuurwerk, maar dat steken wij in het buitenland af." Er zijn volgens Ruben zoveel mogelijkheden om over de grens te gaan dat het onmogelijk is om alles te controleren. "Misschien dat er maar een paar mensen worden opgepakt. Ik denk dat er meer risico is bij België, want daar heb je ook de knallers die illegaal zijn in Nederland."

Het probleem verkleinen

Vanaf begin december zal het dus niet meer zo makkelijk zijn om ongezien vuurwerk over de grens ons land mee in te krijgen. Ondanks dat vuurwerkkoper Ruben niet onder de indruk lijkt, is het volgens vuurwerkverkoper Ruud van den Broeke wel een goede zaak. "Veel mensen weten niet wanneer ze vuurwerk in het buitenland kopen dat veel soorten verboden zijn."

Met de nieuwe grenscontroles riskeren mensen dadelijk ook een strafblad. "Dat realiseren ook niet veel mensen zich." Ruud snapt ook wel dat er altijd mensen vuurwerk over de grens blijven kopen, maar knalvuurwerk en vuurpijlen zorgen voor extra letsel. Die worden juist over de grens gehaald omdat ze hier verboden zijn.

"Controles lossen niet alles op maar het verkleint het probleem wel. Wij verkopen alleen nog siervuurwerk. In Nederland wordt er in het vuurwerk dingen ingebouwd, zodat het stabieler is. Ik hoop dat de grenscontroles er dus voor kunnen zorgen dat het aantal letsel daalt. En hopelijk zorgt het ook voor minder schade en overlast"