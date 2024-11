Megahoeveelheid levensgevaarlijk vuurwerk voor Nederlandse markt ontdekt

Dankzij intensief speurwerk heeft de politie in Nederland en Duitsland een enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen. In totaal werd er maar liefst 36.000 kilo gevonden, waarvan 1.050 kilo in Nederland en een indrukwekkende 35.000 kilo in Duitsland. Twee mannen, uit Herwijnen en Vuren, zijn aangehouden.

De politieactie begon bij een garagebox en bedrijfspand in Herwijnen, Gelderland. Hier vond het vuurwerkteam van de Eenheid Rotterdam 1.050 kilo zwaar vuurwerk, waarna het Grensoverschrijdend Politie Team (GPT) direct in actie kwam. Deze vondst bracht de rechercheurs naar een opslag in Hüven, Duitsland, waar de omvangrijke hoeveelheid vuurwerk klaar stond om illegaal Nederland binnen te komen.

‘Zwaar vuurwerk vormt groot gevaar’

Volgens de politie kan het opslaan van grote hoeveelheden zwaar vuurwerk leiden tot levensgevaarlijke situaties. Een politieagent legt uit: "Eén cobra heeft al de explosieve kracht van een handgranaat, dus de impact bij een ongeval kan enorm zijn." Het onderzoek naar de illegale handel loopt nog en meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.