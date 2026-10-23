Politie start onderzoek naar cyberaanval op moederbedrijf Albert Heijn

De politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de cyberaanval die de afgelopen tijd voor grote problemen zorgde bij supermarktketen Albert Heijn, slijterijketen Gall & Gall en drogisterijketen Etos. De drie ketens vallen onder winkelconcern Ahold Delhaize. Dat meldt een woordvoerder van de politie aan het ANP.

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"Ahold Delhaize heeft aangifte gedaan. We doen nooit uitspraken over lopende onderzoeken", aldus de woordvoerder.

Na bijna twee weken kunnen klanten van Albert Heijn vanaf vrijdagochtend weer online boodschappen bestellen en laten bezorgen. In de bovenstaande video vertellen we daarover.

Cyberaanval

De merken van Ahold Delhaize kregen sinds 11 oktober te maken met problemen door een 'IT-incident'. Winkelsystemen, websites, apps en de bezorging van Albert Heijn kwamen langdurig plat te liggen.

De fysieke winkels van de ketens bleven tijdens de aanval wel gewoon open. Klanten konden toen alleen geen gebruikmaken van persoonlijke kortingen via hun bonuskaart en ook geen punten sparen.