OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politie start onderzoek naar cyberaanval op moederbedrijf Albert Heijn

Crime

Vandaag, 16:31

Link gekopieerd

De politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de cyberaanval die de afgelopen tijd voor grote problemen zorgde bij supermarktketen Albert Heijn, slijterijketen Gall & Gall en drogisterijketen Etos. De drie ketens vallen onder winkelconcern Ahold Delhaize. Dat meldt een woordvoerder van de politie aan het ANP.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

"Ahold Delhaize heeft aangifte gedaan. We doen nooit uitspraken over lopende onderzoeken", aldus de woordvoerder.

Na bijna twee weken kunnen klanten van Albert Heijn vanaf vrijdagochtend weer online boodschappen bestellen en laten bezorgen. In de bovenstaande video vertellen we daarover.

Cyberaanval

De merken van Ahold Delhaize kregen sinds 11 oktober te maken met problemen door een 'IT-incident'. Winkelsystemen, websites, apps en de bezorging van Albert Heijn kwamen langdurig plat te liggen.

De fysieke winkels van de ketens bleven tijdens de aanval wel gewoon open. Klanten konden toen alleen geen gebruikmaken van persoonlijke kortingen via hun bonuskaart en ook geen punten sparen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Boodschappen bestellen bij Albert Heijn kan weer, maar niet voor iedereen
Kopen en besparen
Boodschappen bestellen bij Albert Heijn kan weer, maar niet voor iedereen
Klantenservice Albert Heijn wordt weer opgestart, ook online bestellen weer mogelijk
Tech-nieuws
Klantenservice Albert Heijn wordt weer opgestart, ook online bestellen weer mogelijk
Boodschappen bij AH besteld en niet gekregen? Dan krijg je een tegoed
Eten
Boodschappen bij AH besteld en niet gekregen? Dan krijg je een tegoed
Websites Gall & Gall en Etos ook weer bereikbaar na grote cyberstoring
Tech-nieuws
Websites Gall & Gall en Etos ook weer bereikbaar na grote cyberstoring
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.