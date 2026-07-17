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Politie ziet grootste stijging in meldingen over verward gedrag sinds corona

Crime

Vandaag, 08:07

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De politie kreeg in de eerste helft van dit jaar ruim 96.000 meldingen over personen met verward of onbegrepen gedrag. Dat is 17 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Zo'n sterke stijging is sinds de coronapandemie in 2020 niet meer voorgekomen.

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In de meeste gemeenten liep het aantal meldingen op. Van de twintig grootste gemeenten was de grootste stijging in Zaanstad. Daar nam het aantal meldingen met meer dan de helft toe. Alleen Almere liet een lichte daling zien, van 1.103 naar 1.081 meldingen.

Amsterdam registreerde met ruim 6.800 meldingen veruit de meeste incidenten. Daarna volgen Rotterdam en Den Haag.

De politiek worstelt al langer met de aanpak van verwarde personen. Meerdere burgemeesters lieten vorig jaar weten dat verwarde personen niet in gewone woonwijken geplaatst moeten worden. De voorzitter van de ggz vertelt in de bovenstaande video dat zij het daar niet mee eens is.

Andere aanpak

Korpschef Janny Knol liet begin dit jaar weten dat de politie steeds vaker wordt geconfronteerd met problemen die niet kunnen worden opgelost door de politie of het strafrecht. Ze pleitte daarom voor een regeringscommissaris of een commissie die volgens haar "breed kijkt naar het veranderende veiligheidsvraagstuk en met nieuwe oplossingen komt".

Het ANP heeft de politie om een reactie gevraagd op de nieuwste cijfers. Die reactie is er op dit moment nog niet.

Door Redactie Hart van Nederland

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