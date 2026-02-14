Volg Hart van Nederland
'Politie luidt noodklok om explosie verward gedrag'

Crime

Vandaag, 07:33 - Update: 1 uur geleden

Het aantal meldingen van verward gedrag is explosief gestegen. In 2025 werden bijna 170.000 meldingen geregistreerd. Dertien jaar geleden waren dat er nog 44.000. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de cijfers hoog. Volgens De Telegraaf luidt de politie daarom de noodklok.

Volgens Martin Sitalsing, politiechef Noord-Nederland, is de maat vol. "Het is een gigantisch probleem. De politie is het duizenddingendoekje geworden van falend zorgbeleid", zegt hij tegen de krant. Agenten zijn gemiddeld 465 keer per dag bezig met dit soort meldingen.

Soms duurt een incident tien minuten, maar vaak zijn agenten uren kwijt. "Het komt voor dat agenten hun wapen moeten trekken terwijl ze proberen iemand te helpen." Volgens Sitalsing is betere 24-uurszorg hard nodig.

Vaste groep

Volgens Sitalsing is een vaste groep van ongeveer 10.000 mensen verantwoordelijk voor een groot deel van de meldingen. Ook arrestatieteams worden steeds vaker ingezet bij incidenten met mensen in psychische nood.

Door Redactie Hart van Nederland

