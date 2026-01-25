Schoenenlikker zorgt voor onrust in regio Utrecht: 'Stond ineens voor m'n portiek'

In de omgeving van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein is een man actief die nietsvermoedende jonge vrouwen belaagt onder het motto van een challenge. Dat merkte ook Topanga. Bij haar en haar zusje sloeg de schoenenlikker toe.

Een bijzonder maar onschuldig grapje. Dat is het eerste wat ze dacht toen de schoenenlikker, met toestemming, aan haar schoenen ging likken. "Hij kwam niet echt verward over", blikt ze terug op de jongeman die zich voordeed als Duitse student. Na wat aandringen waren ook de schoenen van haar zusje aan de beurt. "Hij zei dat het voor een challenge van een studentenvereniging was."

Achtervolging

Een paar dagen later kwam Topanga de schoenenlikker weer tegen bij een tramhalte in Nieuwegein. "Hij liep eerst achter een andere vrouw aan, maar ik moest toevallig ook die kant op", vertelt Topanga. Iets wat eerst leek op een onschuldig grapje, sloeg om in angstige momenten voor de vrouw.

De schoenenlikker achtervolgde Topanga. "Toen ik bij mijn huis was, keek ik om. En toen liep hij nog achter mij." Ze meldde het direct bij de politie. De achtervolging heeft veel indruk gemaakt. Sindsdien reist ze niet meer met de tram, om te voorkomen dat ze hem weer tegen het lijf loopt.

Vernederen

Eerder kwam ook de 16-jarige dochter van Elvira de schoenenlikker tegen, die keurde het voorstel van de schoenenlikker af. Toen volgde nog een ander voorstel. Hij stelde voor dat zij op de grond zou spugen en hij dat zou oplikken. Elvira: "Toen ze aangaf ook daar niks voor te voelen, stelde hij voor op zijn knieën te gaan zitten en dan moest mij dochter hem vernederen."

De politie is op de hoogte van het voorval, zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. "We houden deze situatie in de gaten. Feit is dat wat deze meneer voorstelt, in principe geen strafbaar feit is. Wij hebben aangiftes van mensen nodig voordat wij hierop actie kunnen ondernemen."

Geen meldingen

Vervoerder Transdev laat weten dat er geen meldingen zijn binnengekomen van dergelijke incidenten in en rondom hun U-OV trams. "Maar wij nemen dit serieus op. Dit is grensoverschrijdend gedrag, wat niet thuishoort in en rondom onze voertuigen", schrijft Transdev in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland.

Medewerkers van de vervoerder kijken uit naar verdachte situaties. "Daarnaast raden wij reizigers die hiermee worden geconfronteerd aan onze collega's en de politie te alarmeren."