Jonge vrouwen in Utrecht belaagd door 'schoenenlikker': 'Wilde me betalen'

In de omgeving van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein is een man actief die nietsvermoedende jonge vrouwen belaagt onder het motto van een challenge. Hij biedt de dames geld en vraagt of hij vervolgens hun schoenen mag likken, als onderdeel van een weddenschap. Maar, zo vraagt menigeen zich af, wat is de bedoeling van deze man? Is het daadwerkelijk een weddenschap of een uit de hand gelopen fetisj?

De 16-jarige dochter van Elvira uit Utrecht stond aan de grond genageld toen de man haar benaderde. "Ze dacht dat deze man de weg aan haar wilde vragen en wilde hem helpen. Maar ze kwam van een koude kermis thuis", vertelt ze tegen Hart van Nederland.

Schoenen likken

Elvira kwam de man woensdagavond rond 20.00 uur tegen in de tram naar huis. Ze gokt dat de man 24 of 25 jaar oud is. "Het is een leuke blanke man met krulletjes, een normaal postuur en zo'n 1.75 meter lang. Hij sprak Engels, maar vertelde wel dat hij uit Duitsland komt", vertelt Elvira.

De man zei tegen de dochter van Elvira dat hij meedoet aan een challenge en dat hij graag haar schoenen wilde likken tegen betaling. Nadat zij dat verzoek weigerde, stelde hij voor dat zij op de grond zou spugen en hij dat zou oplikken. Elvira: "Toen ze aangaf ook daar niks voor te voelen, stelde hij voor op zijn knieën te gaan zitten en dan moest mij dochter hem vernederen."

Niet strafbaar

Elvira en haar dochter hebben het idee dat de man hele dagen in de tram zit, want ze is hem nog een tweede keer tegen gekomen, aldus haar moeder. De politie is op de hoogte van het voorval, zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. "We houden deze situatie in de gaten. Feit is dat wat deze meneer voorstelt, in principe geen strafbaar feit is. Wij hebben aangiftes van mensen nodig voordat wij hierop actie kunnen ondernemen."

Vervoerder Transdev laat weten dat er geen meldingen zijn binnengekomen van dergelijke incidenten in en rondom hun U-OV trams. "Maar wij nemen dit serieus op. Dit is grensoverschrijdend gedrag, wat niet thuishoort in en rondom onze voertuigen", schrijft Transdev in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland.

Medewerkers van de vervoerder kijken uit naar verdachte situaties. "Daarnaast raden wij reizigers die hiermee worden geconfronteerd aan onze collega's en de politie te alarmeren."