Verwarde man zorgt voor puinhoop in Haaren: gooit inboedel uit raam

Flinke ophef in het normaal zo rustige Haaren (Noord-Brabant). Zondagochtend begon een verwarde man daar zijn eigen woning te vernielen. Hij sloeg ramen in en gooide grote hoeveelheden meubels en spullen naar buiten. Sommige voorwerpen kwamen zelfs terecht in de tuinen van buren.

De politie rukte in groten getale uit. Zeker zes politiewagens, een politiemotor en een ambulance stonden paraat in de straat. Het Kerkeind, waar het incident plaatsvond, werd direct afgesloten voor verkeer en omstanders. Agenten, ondersteund door een hondengeleider, maakten een plan om de woning veilig te betreden.

Toen de situatie te gevaarlijk werd, gingen meerdere agenten met schilden naar binnen om de man onder controle te krijgen. De verwarde man werd uiteindelijk overmeesterd en overgedragen aan het ambulancepersoneel dat met spoed ter plaatse was gekomen. Of hij is aangehouden voor de vernielingen, is nog niet bekend.

Buren ruimen ravage op

Andere eigenaren van de woning kwamen snel naar huis om de schade op te nemen. In de straat bleef een flinke ravage achter: meubels, glasscherven en delen van de huisraad lagen verspreid over de stoep.

Volgens een correspondent ter plaatse hebben buurtbewoners geholpen om de troep die op straat was gegooid, op te ruimen. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was voor de uitbarsting.