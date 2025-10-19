Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Verwarde man zorgt voor puinhoop in Haaren: gooit inboedel uit raam

Ongeluk

Vandaag, 13:48 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

Flinke ophef in het normaal zo rustige Haaren (Noord-Brabant). Zondagochtend begon een verwarde man daar zijn eigen woning te vernielen. Hij sloeg ramen in en gooide grote hoeveelheden meubels en spullen naar buiten. Sommige voorwerpen kwamen zelfs terecht in de tuinen van buren.

De politie rukte in groten getale uit. Zeker zes politiewagens, een politiemotor en een ambulance stonden paraat in de straat. Het Kerkeind, waar het incident plaatsvond, werd direct afgesloten voor verkeer en omstanders. Agenten, ondersteund door een hondengeleider, maakten een plan om de woning veilig te betreden.

Toen de situatie te gevaarlijk werd, gingen meerdere agenten met schilden naar binnen om de man onder controle te krijgen. De verwarde man werd uiteindelijk overmeesterd en overgedragen aan het ambulancepersoneel dat met spoed ter plaatse was gekomen. Of hij is aangehouden voor de vernielingen, is nog niet bekend.

Buren ruimen ravage op

Andere eigenaren van de woning kwamen snel naar huis om de schade op te nemen. In de straat bleef een flinke ravage achter: meubels, glasscherven en delen van de huisraad lagen verspreid over de stoep.

Volgens een correspondent ter plaatse hebben buurtbewoners geholpen om de troep die op straat was gegooid, op te ruimen. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was voor de uitbarsting.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.