Kamer bezorgd: aanpak verward gedrag blijft versnipperd

Omgaan met personen die verward gedrag vertonen, is en blijft lastig. De Tweede Kamer hekelt de versnipperde aanpak in Nederland. In een debat donderdag kwam dit onderwerp ter sprake. De minister van Binnenlandse Zaken pleit voor meer coördinatie en een samenhangende aanpak.

Diezelfde conclusie werd twee jaar geleden ook al getrokken. Toen concludeerde een parlementaire verkenning dat overkoepelend beleid, financiering en verantwoording ontbreken. Ook het feit dat er donderdag vier verschillende bewindspersonen van verschillende ministeries aanwezig waren bij het debat, is tekenend voor de versnipperde aanpak van dit probleem.

Steeds meer meldingen

In 2025 kreeg de politie bijna 170.000 meldingen binnen over mensen die verward gedrag vertoonden. Dat was het hoogste aantal ooit. Politieke partijen in Nederland zijn het erover eens dat de politie minder tijd kwijt moet zijn aan de aanpak van dit probleem.

De landelijke en regionale politiek worstelen al langer met verwarde personen. Meerdere burgemeester lieten vorig jaar weten dat verwarde personen niet in gewone woonwijken geplaats moeten worden. De voorzitter van de GGZ is het daar niet mee eens en hoopt om meer maatwerk:

Oplossingen

Een mogelijke oplossing om het aantal meldingen terug te dringen en mensen met verward gedrag zo goed mogelijk te helpen, is dat er meer financiële middelen naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz) gaan. Binnen de huidige coalitieplannen zou het aandeel dat naar ggz-wonen gaat daarentegen juist dalen. Dat wordt gezien als een onwenselijke situatie.

Niet alleen zou er meer geld naar de ggz moeten gaan, ook zou er meer coördinatie moeten komen in de verdeling van financiële middelen. Ook dat aspect is nu te versnipperd. Het is vaak onduidelijk hoeveel geld waar naartoe gaat, zeggen Kamerleden op bezorgde toon.