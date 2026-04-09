Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Steekpartij in stationshal Breda, 49-jarige vrouw aangehouden

Crime

Vandaag, 09:00 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Op donderdagochtend heeft er een steekpartij plaatsgevonden op station Breda. Inmiddels is een 49-jarige vrouw aangehouden door de politie. Het slachtoffer, een man van 26 jaar uit Vlaardingen, belde na het incident zelf 112.

De melding kwam donderdagochtend binnen rond 05.40 uur. Het slachtoffer raakte lichtgewond. Het is nog niet duidelijk of hij naar het ziekenhuis moest.

Een politiewoordvoerder laat aan BN DeStem weten dat de verdachte, een 49-jarige vrouw uit Rijsbergen, verward gedrag vertoont. Zij zit voorlopig vast en wordt, samen met een getuige, gehoord over wat er precies is gebeurd.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.