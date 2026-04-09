Steekpartij in stationshal Breda, 49-jarige vrouw aangehouden

Op donderdagochtend heeft er een steekpartij plaatsgevonden op station Breda. Inmiddels is een 49-jarige vrouw aangehouden door de politie. Het slachtoffer, een man van 26 jaar uit Vlaardingen, belde na het incident zelf 112.

De melding kwam donderdagochtend binnen rond 05.40 uur. Het slachtoffer raakte lichtgewond. Het is nog niet duidelijk of hij naar het ziekenhuis moest.

Een politiewoordvoerder laat aan BN DeStem weten dat de verdachte, een 49-jarige vrouw uit Rijsbergen, verward gedrag vertoont. Zij zit voorlopig vast en wordt, samen met een getuige, gehoord over wat er precies is gebeurd.