Kabinet wil groep verwarde personen twee jaar laten opnemen

Kabinet wil groep verwarde personen twee jaar laten opnemen

Vandaag, 10:22

Het demissionaire kabinet wil een kleine groep verwarde mensen die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd maximaal twee jaar verplicht kunnen laten opnemen en behandelen in een beveiligde forensische kliniek.

Het gaat om personen voor wie tbs niet proportioneel is en de reguliere zorg niet geschikt, schrijven staatssecretarissen Arno Rutte (Veiligheid en Justitie), Judith Tielen (Preventie) en Nicki Pouw-Verweij (Langdurige en Maatschappelijke Zorg) maandag aan de Tweede Kamer.

'Passende hulp effectiever'

Deze groep verwarde personen dreigt tussen wal en schip te raken omdat de forensische en reguliere zorg niet goed op elkaar aansluiten. Het kabinet kondigde eind vorig jaar een pakket aan om deze kloof te verkleinen. Toen werd al gemeld dat er gekeken zou worden naar een nieuwe zorgmaatregel in het strafrecht. "Soms is straf alleen niet genoeg om onze samenleving veilig te houden. Voor een kleine groep mensen die een gevaar vormt voor zichzelf of anderen kan passende hulp effectiever zijn. Met deze maatregel geven we rechters extra gereedschap om die hulp te bieden", aldus staatssecretaris Rutte.

Het kabinet komt in de eerste helft van volgend jaar met een wetsvoorstel. Volgens de bewindslieden hebben onder meer het Openbaar Ministerie, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie, de rechtspraak en zorgaanbieders sterk aangedrongen op de zorgmaatregel. Het aantal verwarde personen neemt toe en hun klachten worden ook steeds ernstiger, bleek deze maand nog uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) en het Toezicht Sociaal Domein (TSD).

