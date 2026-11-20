De politie heeft de afgelopen week 45 personen verspreid over heel Nederland gewaarschuwd om te stoppen met het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Met deze huisbezoeken wil de politie voorkomen dat deze personen nog een stap verder gaan. De boodschap is duidelijk: stop met downloaden en zoek hulp. De volgende keer word je opgepakt.

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Tijdens die huisbezoeken zijn zij gewaarschuwd voor het bezitten, downloaden dan wel verspreiden van kinderpornografische beelden. Tegelijkertijd zijn zij gewezen op de organisatie Offlimits, die hulp kan bieden bij het stoppen. De politie maakt met deze landelijke actie een vuist tegen alle verdachten van en betrokkenen bij online seksueel kindermisbruik onder het motto: je bent niet veilig achter je toetsenbord.

Doorgroeien naar misbruikers

De politie neemt het bezit van kinderpornografisch materiaal zeer serieus. Rechercheur Annemiek van Noord van Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de Eenheid Landelijke Opsporing & Interventies (LO) legt uit: "Met het downloaden en verspreiden van beelden van seksueel kindermisbruik houden ze de vraag in stand. Vanuit de wetenschap is bovendien bekend dat personen die beginnen met downloaden, kunnen doorgroeien naar misbruikers. Het is belangrijk dit proces te verstoren."

Verdachten die ondanks de politiewaarschuwing van deze actieweek hun activiteiten voortzetten, kunnen verwachten dat er een opsporingsonderzoek naar hen wordt gestart.

De Landelijke actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal eindigt op vrijdag 20 november, de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.