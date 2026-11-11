Verdachte onlinemisbruik 245 meisjes voor de rechter: 'Digitale fantasiewereld'

De 40-jarige Bas P. uit het Limburgse Herten zou via zijn zelfontwikkelde game meisjes hebben aangezet tot steeds verdergaande seksuele handelingen. Volgens het Openbaar Ministerie werden ze daarbij heimelijk gefilmd, en sommigen vervolgens met die beelden gechanteerd. Het aantal mogelijke slachtoffers is inmiddels opgelopen tot 245 minderjarige meisjes. De man staat woensdag en donderdag voor de rechter.

Tijdens de eerste zittingsdag verklaarde P. dat hij onvoldoende besefte dat hij met "echte mensen" te maken had. "Voor mij waren het twee verschillende werelden: een digitale fantasiewereld en een echte wereld." Volgens hem begon zijn spel Highscoregame "vrij onschuldig", maar kregen spelers in het laatste level de opdracht seksuele handelingen te verrichten voor de webcam. "Het was nooit mijn einddoel om het laatste level te halen. Het ging meer om de spanning, hoe ver iemand zou gaan."

Waarom hij de beelden vervolgens zorgvuldig op zijn computer bewaarde, met een volgens de rechter "minutieuze administratie" met namen, leeftijden en bijzonderheden, kan hij niet verklaren. Zelf vergelijkt de verdachte het tijdens de inhoudelijke behandeling met "een postzegelverzameling". "Maar ik weet niet waarom ik het deed. Dat is waar ik professionele hulp bij nodig heb."

Dwang

Uit chats en video's zou blijken dat P. ook dwang gebruikte: hij zou gedreigd hebben video's openbaar te maken als de slachtoffers weigerden seksuele handelingen uit te voeren. P. ontkent dat. Dit materiaal zou hij ontvangen hebben van iemand anders op het dark web.

De man, die voor zijn arrestatie in oktober vorig jaar werkte als ICT'er, wordt verdacht van in totaal acht feiten. Onder meer van het dwingen van meisjes tot seksuele handelingen voor de webcam, ontucht, het bezit en verspreiden van kinderporno en deelname aan een criminele organisatie. Vooralsnog zijn 20 meisjes geïdentificeerd; 12 uit Nederland en 8 uit Vlaanderen.

Ook had hij volgens het OM een instructievideo in bezit waarin wordt uitgelegd hoe een vader zijn dochter kan misbruiken. "Huiveringwekkend", zei de rechter daarover. "Ik snap dat dit heel schokkend voor u is. Ik wou dat u in mijn hoofd kon kijken om te zien dat dit absoluut niet mijn intentie was", zei P.