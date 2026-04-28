Record aantal misbruikbeelden: steeds meer jonge kinderen maken ze zelf

Expertisecentrum Offlimits heeft in 2025 bijna een miljoen beelden van seksueel kindermisbruik verwerkt. Dat is een record. Tegelijk ziet de organisatie nieuwe, zorgwekkende ontwikkelingen, zoals de snelle opkomst van AI-beelden en een sterke stijging van hulpvragen.

"Onze analisten hebben bijna een miljoen afbeeldingen verwerkt. Een aanzienlijk deel van het beeldmateriaal is strafbaar en wordt na een verwijderverzoek van ons binnen 24 uur verwijderd en verdwijnt dus ook weer. De stijgende cijfers laten zien hoe groot en hardnekkig het probleem is", zegt directeur-bestuurder Robbert Hoving.

De politie hoopt dat mensen die zelf zoeken naar kinderporno zich melden via een anonieme hulplijn. Dit om erger te voorkomen. In de video hierboven vertellen de politie en de organisatie Stop it Now.

AI

Volgens Offlimits speelt kunstmatige intelligentie een steeds grotere rol. In 2025 werden meer dan tweeduizend afbeeldingen herkend als AI-gegenereerd, maar het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger.

"We houden ons hart vast, omdat het moeilijker wordt om echt van nep te onderscheiden", zegt Hoving. "Als wij dit doorzetten naar onze collega's van de politie bestaat het risico dat zij op zoek gaan naar niet bestaande slachtoffers. Dat is capaciteit die niet ingezet kan worden om echte slachtoffers te identificeren."

Zeer jonge kinderen

Wat extra opvalt: een groot deel van de beelden wordt door kinderen zelf gemaakt. Bijna 40 procent van het strafbare materiaal komt van minderjarigen zelf, vaak via telefoon of webcam. In 85 procent van de gevallen gaat het om kinderen onder de 12 jaar. "Dat zelfs kinderen onder de 12 jaar dit soort beelden maken, is buitengewoon zorgwekkend", aldus Hoving.

Ook de hulplijn van Offlimits ziet een duidelijke stijging. Het aantal hulpvragen groeide met bijna 30 procent tot ruim 9.200 contacten. Veel meldingen gaan over sextortion, waarbij slachtoffers worden afgeperst met seksueel beeldmateriaal. Daarbij verschuift de aard van de chantage steeds vaker naar controle en dwang, bijvoorbeeld door ex-partners.