Mark S. krijgt 10 jaar cel en tbs na gruwelijke sextortionzaak

De rechtbank in Groningen heeft vrijdag 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd aan een verdachte in een grote sextortionzaak. De 32-jarige Mark S. uit Borculo is schuldig bevonden aan het op grote schaal seksueel afpersen van meisjes en vrouwen door te dreigen naaktbeelden van hen te verspreiden.

"De verdachte heeft ernstig misbruik gemaakt van jonge, soms kwetsbare slachtoffers", aldus de rechtbank. "Veel slachtoffers zijn voor het leven getekend."

Volgens het Openbaar Ministerie manipuleerde en bedreigde S. zijn slachtoffers jarenlang via nepprofielen. Hij zou meisjes en vrouwen hebben verleid om naaktbeelden te sturen en hen vervolgens hebben afgeperst door te dreigen die beelden te verspreiden.

Hart van Nederland sprak voorafgaand aan het strafproces met een jeugdvriend van Mark S. Hij vertelt in bovenstaande video over het dubbelleven dat zijn vriend leidde.

21 slachtoffers

In totaal gaat het om 21 slachtoffers. Op zijn apparaten vond de politie nog veel meer namen van mogelijke slachtoffers. De officier van justitie noemde S. eerder "een compleet gevoelloos, veelkoppig monster". Volgens het dossier had een van de slachtoffers onder dwang seks met andere mannen, buurmannen, haar minderjarige broertjes en een hond.

Het OM eiste eerder twaalf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging. Ook zou S. volgens justitie ruim 119.000 euro moeten terugbetalen aan slachtoffers. Een van hen maakte alleen al 35.000 euro naar hem over.

S. ontkende een deel van de beschuldigingen, waaronder de verkrachtingen. Volgens zijn advocaat ontbreekt in die zaken steunbewijs. Ook zou er in sommige gevallen sprake zijn geweest van vrijwillige seks en niet van dwang.