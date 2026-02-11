Samantha over afpersing door Mark S.: 'Het werd steeds erger'

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag 12 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen het, zoals de officier van justitie hem noemt, "veelkoppig monster" Mark S. De 32-jarige man uit Borculo wordt verdacht van het verkrachten van twee vrouwen en het grootschalig seksueel afpersen van meisjes en vrouwen. Eén van de slachtoffers was Samantha*.

Samantha hoopt dat de rechters hem de straf ook gaan geven, vertelt ze tegen Hart van Nederland. "Al is dat nog eigenlijk te weinig voor alles wat hij heeft gedaan", zegt ze. "Ik werd afgeperst. En dat werd steeds heftiger." In de bovenstaande video vertelt ze hier meer over .

* Samantha is een gefingeerde naam. Haar echte naam is bekend bij de redactie.