Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Samantha over afpersing door Mark S.: 'Het werd steeds erger'

Crime

Vandaag, 16:57 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag 12 jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen het, zoals de officier van justitie hem noemt, "veelkoppig monster" Mark S. De 32-jarige man uit Borculo wordt verdacht van het verkrachten van twee vrouwen en het grootschalig seksueel afpersen van meisjes en vrouwen. Eén van de slachtoffers was Samantha*.

Samantha hoopt dat de rechters hem de straf ook gaan geven, vertelt ze tegen Hart van Nederland. "Al is dat nog eigenlijk te weinig voor alles wat hij heeft gedaan", zegt ze. "Ik werd afgeperst. En dat werd steeds heftiger." In de bovenstaande video vertelt ze hier meer over.

* Samantha is een gefingeerde naam. Haar echte naam is bekend bij de redactie.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Eis van 12 jaar cel en tbs tegen 'veelkoppig monster' Mark S.
Eis van 12 jaar cel en tbs tegen 'veelkoppig monster' Mark S.
Sextortion-slachtoffer spreekt geëmotioneerd: 'Je hebt me kapotgemaakt'
Sextortion-slachtoffer spreekt geëmotioneerd: 'Je hebt me kapotgemaakt'
Sextortion-slachtoffer 'Samantha' doet boekje open: '14 jaar heeft hij zijn gang kunnen gaan'
Sextortion-slachtoffer 'Samantha' doet boekje open: '14 jaar heeft hij zijn gang kunnen gaan'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.