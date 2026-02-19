Man bekent online misbruik, 200 slachtoffers in grote sextortionzaak

Donderdagmiddag in de rechtbank heeft de 34-jarige Kevin B. uit Roosendaal bekend dat hij online bijna tweehonderd meisjes heeft misbruikt. Dat zou hij hebben gedaan via Snapchat.

Kevin B. zou via Snapchat meisjes van onder de 14 jaar hebben gelokt, bedreigd en afgeperst, meldt Omroep Brabant. Meer dan 200 meisjes zijn slachtoffer van het incident, waarbij maar 88 slachtoffers zijn geïdentificeerd. In de aanklacht staat dat hij meisjes aanzette tot penetratie van zichzelf met een haarborstel of balpen.

Inval

Kevin B. (34) is vorig jaar aangehouden bij een politie-inval in de woning in Roosendaal. Sinds deze inval zit hij in voorarrest. In november 2025 moest B. voor het eerst voor de rechter in Breda komen. Tijdens de rechtszaak is Kevin B. emotioneel over zijn daden: "Ik heb er heel erg spijt van. Vooral dat ik niet eerder hulp heb gezocht", meldt de regionale omroep.