Twee Arnhemmers opgepakt in omvangrijke sextortionzaak via datingapps

Twee mannen van 22 jaar uit Arnhem zijn dinsdag aangehouden in een onderzoek naar sextortion. Volgens de politie worden ze ervan verdacht meerdere slachtoffers te hebben afgeperst na contact via verschillende datingapps.

De slachtoffers leerden de verdachten kennen via verschillende datingplatforms. Wat begon als een normaal en soms zelfs leuk gesprek sloeg snel om zodra de mannen in het bezit waren van seksueel getinte foto van de slachtoffers. De verdachten zouden slachtoffers daarna hebben bedreigd en geld hebben geëist.

Afgelopen maand kwam een andere sextortionzaak groot in het nieuws. 'Het veelkoppige monster' Mark S. wordt ervan verdacht twee vrouwen te hebben verkracht en op grote schaal meisjes en vrouwen seksueel te hebben afgeperst. Het OM eist 12 jaar cel en tbs. In de video hieronder hoor je wat slachtoffer Samantha van die eis vindt:

1:32 Slachtoffer sextortion blij met OM-eis tegen verdachte Mark S.

Volgens de politie werd het vertrouwen van slachtoffers eerst opgebouwd. Daarna volgden bedreigingen en druk om geld over te maken. Bij dit soort zaken kan het motief seksueel zijn, maar vaak draait het om geld. Zowel vrouwen als mannen kunnen het slachtoffer worden van deze vorm van afpersing.

Politie ziet groot geldbedrag in onderzoek

Het onderzoek wordt geleid door het Digi Crime Team Twente. Daarbij is volgens de politie zicht op een aanzienlijk geldbedrag dat van slachtoffers is afgeperst.

Ook kwamen zogenoemde geldezels in beeld: mensen die hun bankrekening laten gebruiken om geld door te sluizen. De politie sluit niet uit dat er in het onderzoek nog meer verdachten worden aangehouden.