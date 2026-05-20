Jongens stiekem gefilmd in kleedkamer: OM eist 7 jaar tegen voetbaltrainer

Rechtszaak

Vandaag, 08:04

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 7 jaar geëist tegen een 40-jarige man uit Vlissingen. De voetbaltrainer, die ook werkte als basisschoolleraar, wordt beschuldigd van seksueel misbruik van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in sportkleedkamers.

De zaak kwam aan het licht nadat de ouders van het slachtoffer aangifte deden bij de politie. Hun zoon bleek een oud-leerling van de man te zijn. Tijdens het onderzoek nam de politie meerdere digitale apparaten in beslag.

Grote hoeveelheid beelden ontdekt

Op die apparaten trof de recherche volgens justitie een grote hoeveelheid strafbaar materiaal aan. Het ging onder meer om heimelijk gemaakte opnames van minderjarige voetballers in kleedkamers. De beelden zouden tussen 2010 en 2025 zijn gemaakt.

Volgens het Openbaar Ministerie waren daarop naakte jongens van 10 tot 16 jaar oud te zien. Daarnaast werden ook kinderpornografische beelden gevonden die afkomstig zouden zijn van internet.

De officier van Justitie rekent het de verdachte zwaar aan dat hij geen professionele hulp zocht. "Als basisschoolleraar hield hij contact met het slachtoffer toen die naar de middelbare school ging en in de door hem begeerde leeftijdscategorie viel. Vervolgens maakte hij hem tot slachtoffer van zedenfeiten", zei de officier in de rechtbank.

'Weerzinwekkend'

Ook noemde justitie het "weerzinwekkend" dat de man volgens het OM misbruik maakte van zijn positie als leraar. "Kinderen vertrouwen hun leraren, voormalige leraren, voetbaltrainers en -scouts, en moeten dat ook kunnen doen."

Naast de celstraf eist het Openbaar Ministerie een beroepsverbod van 10 jaar voor werkzaamheden met minderjarigen. Ook wil justitie een maatregel waardoor na afloop van een gevangenisstraf kan worden bekeken of verdere behandeling nodig is.

De rechtbank doet op 2 juni uitspraak.

Door Redactie Hart van Nederland

