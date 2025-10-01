Terug

Man verdacht van filmen kleedkamers meerdere Zeeuwse voetbalclubs

Man verdacht van filmen kleedkamers meerdere Zeeuwse voetbalclubs

Crime

Vandaag, 16:28

Een 38-jarige man uit Vlissingen wordt ervan verdacht jarenlang stiekem filmopnames te hebben gemaakt van minderjarige jongens in meerdere kleedkamers van Zeeuwse voetbalclubs. Het gaat om de periode van 1 januari 2010 tot en met 16 april 2025 en betreft de voetbalclubs JVOZ, VV Kloetinge en SV Walcheren, meldt het Openbaar Ministerie.

De man was voetbaltrainer en scout. Behalve in de kleedkamers heeft hij ook beelden gemaakt tijdens KNVB-dagen voor voetballers jonger dan 12. Het gaat om trainingen waaraan spelers van Zeeuwse clubs hebben meegedaan.

Op de beelden zijn jongens tussen de 10 en 14 jaar te zien die zich omkleden en/of douchen. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte de gemaakte beelden niet met anderen heeft gedeeld of (online) verspreid.

De jonge Anne werd ook stiekem gefilmd door haar trainer na het volleyballen, ze deed een aantal jaren terug haar verhaal:

Stiekem door trainer in kleedkamer gefilmde Anne verbreekt stilte
1:37

Stiekem door trainer in kleedkamer gefilmde Anne verbreekt stilte

De man wordt ook verdacht van het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Het slachtoffer zat op de basisschool waar de verdachte werkte als leraar. Het misbruik ging door toen de jongen naar de middelbare school ging, toen bij de verdachte thuis.

Woensdag is de verdachte voor het eerst voor de rechter verschenen in Middelburg. Daar werd besloten dat hij langer vast blijft zitten. De volgende zitting in de zaak is op 3 december.

Door ANP/Redactie Hart van Nederland

