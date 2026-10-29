'Gebruikers van kinderpornosites vaker veroordeeld voor deelname criminele organisatie'

"Verdachte wordt daarnaast veroordeeld voor het deelnemen aan een criminele organisatie": het is een zin die je vaak terugleest in nieuwsberichten. Onder andere bij zaken als witwassen en drugshandel komt dit voor. Maar tegenwoordig valt er iets nieuws onder: gebruiker zijn van een website waar kinderporno wordt gedeeld of gemaakt. Veroordelingen daarvoor komen steeds vaker voor.

Het gaat dan om mensen die daadwerkelijk een account hebben aangemaakt op zo'n darkwebsite. Een 41-jarige man uit Arnhem moest donderdag voor de rechtbank verschijnen voor een pro-formazitting. Hij wordt ervan verdacht sinds 2014 kinderporno te hebben gemaakt, in bezit te hebben gehad en te hebben verspreid.

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Naast het online misbruiken van zeven minderjarige jongens had hij ook een account op een darkwebsite waar mensen elkaar opzoeken om kinderpornomateriaal uit te wisselen. Daarom wordt hij ook verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

In de bovenstaande video legt een persofficier die gespecialiseerd is in online misbruik uit hoe het komt dat gebruikers van kinderpornowebsites steeds vaker worden veroordeeld.

Meer darkwebsites

"Je komt niet zomaar op zo'n website terecht. Je bent dan al echt ver in de kinderpornowereld en je bent duidelijk op zoek naar zo'n platform", legt de persofficier van het Landelijk Parket in Den Bosch uit. Zij is gespecialiseerd in online misbruik. "Dat je deelneemt aan of lid bent van zo'n georganiseerde plek, daar moet tegen op worden getreden."

En dat gebeurt steeds vaker. In juli van dit jaar heeft de rechtbank in Rotterdam voor het eerst iemand veroordeeld die gebruiker was van zo'n darkwebsite. "Het gebeurt helaas nog steeds dat er dit soort darkwebsites bestaan of groepen op Telegram zijn. Daarom 'moeten' we dit ook meer doen."

Bescherming voorop staan

Het bezitten, maken of verspreiden van kinderporno is al strafbaar en kan tot een hoge straf leiden. Als de verdachte ook actief is op een darkwebsite waarop dit materiaal wordt gedeeld of waar wordt gesproken over misbruik, kan een nog hogere straf worden geëist. "Het geeft ons veel mogelijkheden", aldus de persofficier.

"Kindermisbruik heeft zo'n invloed op de maatschappij. De bescherming van onze kinderen moet voorop staan."