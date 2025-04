Peter Gillis gaat in beroep na veroordeling voor belastingfraude

Peter Gillis, bekend van het tv-programma Massa is Kassa, laat het er niet bij zitten. De omstreden vastgoedondernemer en realityster gaat in hoger beroep tegen de celstraf van zes maanden die hij dinsdag kreeg opgelegd wegens belastingfraude. Dat hebben zijn advocaten dinsdagmiddag bevestigd.

De rechtbank in Den Bosch oordeelde dat Gillis zich schuldig heeft gemaakt aan belastingfraude en veroordeelde hem tot een half jaar cel. Kort na de uitspraak was nog onduidelijk of hij verder zou procederen. Maar zijn verdediging heeft inmiddels laten weten de beslissing van de rechter aan te vechten.

Zwaar teleurgesteld

Volgens de advocaten van Gillis is het vonnis uitvoerig bestudeerd en zijn zij zwaar teleurgesteld in het oordeel van de rechtbank. Zij stellen in een schriftelijke verklaring: "De verdediging is teleurgesteld in het oordeel van de rechtbank. In het bijzonder omdat de verdediging van mening is dat de verdachten geen eerlijk proces hebben gehad. Een van de fundamenten van onze rechtsstaat."

Gillis ligt al langer onder vuur vanwege verschillende incidenten, waaronder vermeend wangedrag op zijn vakantieparken. De veroordeling voor belastingfraude komt daar nu bovenop.

De zaak zal nu worden voorgelegd aan het gerechtshof, waar een nieuwe beoordeling van de feiten volgt. Wanneer die zitting plaatsvindt, is nog niet bekend.

