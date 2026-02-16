Volg Hart van Nederland
Politie deelt beelden van man die vuurwerk naar verloskundigenpraktijk gooide

Crime

Vandaag, 15:59 - Update: 3 uur geleden

De politie heeft een man aangehouden die in november zwaar vuurwerk naar een verloskundigenpraktijk in Nijverdal heeft gegooid. Dat laat de politie maandag weten aan Hart van Nederland.

Het nieuws over de aanhouding volgt kort nadat de politie herkenbare beelden deelde van een man die op 25 november zwaar vuurwerk naar een verloskundigenpraktijk op het Kuperserf in Nijverdal gooide. Tijdens de explosie, rond 21.30 uur, waren meerdere mensen in de praktijk aanwezig. Niemand raakte gewond. Na de explosie vertrokken de vermoedelijke daders rennend.

Op de vrijgegeven beelden was te zien dat de jongeman samen met een andere jongen en een meisje op een bankje op het plein zit. De verdachte staat op, steekt vuurwerk aan en gooit het in de richting van de praktijk. De politie zegt dat het "vermoedelijk" niet de bedoeling was het vuurwerk naar de praktijk te gooien. "Maar deze explosie heeft uiteraard een enorme impact op de personen die in het pand waren", aldus de politie.

Eerder toonde de politie hem al onherkenbaar, maar dat leverde niets op. Daarom werden de beelden nu herkenbaar gedeeld via Instagram. Hoe oud de aanhouden persoon is en wat zijn woonplaats is, is nog niet bekend.

