Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Hond doodgereden, bestuurder rijdt door in Den Helder

Hond doodgereden, bestuurder rijdt door in Den Helder

Dieren

Vandaag, 15:56 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Een rustige zondagochtend sloeg om in verdriet op de Torplaan in Den Helder. Een voetganger stak met zijn hond over bij een oversteekplaats toen een passerende automobilist het dier aanreed. De hond overleed ter plaatse. De bestuurder ging er na de aanrijding vandoor. De politie roept getuigen op om zich te melden.

Bij de klap verloor de auto meerdere onderdelen. Op basis daarvan denkt de politie dat het gaat om een witte Citroën C3 Picasso. De losgekomen onderdelen zijn veiliggesteld voor verder onderzoek.

Getuigenoproep

Agenten roepen mensen die zondagochtend iets hebben gezien of meer weten over de aanrijding op om zich te melden. Ook mensen die een witte Citroën C3 Picasso met schade zien rijden in Den Helder of omgeving, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.