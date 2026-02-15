Hond doodgereden, bestuurder rijdt door in Den Helder

Een rustige zondagochtend sloeg om in verdriet op de Torplaan in Den Helder. Een voetganger stak met zijn hond over bij een oversteekplaats toen een passerende automobilist het dier aanreed. De hond overleed ter plaatse. De bestuurder ging er na de aanrijding vandoor. De politie roept getuigen op om zich te melden.

Bij de klap verloor de auto meerdere onderdelen. Op basis daarvan denkt de politie dat het gaat om een witte Citroën C3 Picasso. De losgekomen onderdelen zijn veiliggesteld voor verder onderzoek.

Getuigenoproep

Agenten roepen mensen die zondagochtend iets hebben gezien of meer weten over de aanrijding op om zich te melden. Ook mensen die een witte Citroën C3 Picasso met schade zien rijden in Den Helder of omgeving, worden gevraagd contact op te nemen met de politie.