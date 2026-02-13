Twee overvallers vallen woning binnen in Groningen, bewoner raakt gewond

De bewoners van een huis aan de Rode Weeshuisstraat in Groningen zijn vrijdagavond in hun eigen woning overvallen. Twee personen drongen het huis binnen. Een van de bewoners raakte daarbij gewond.

Eén van de overvallers wist te ontkomen. De andere verdachte werd door de bewoners overmeesterd en kon later door de politie worden aangehouden.

Op beelden van een correspondent is te zien dat agenten met getrokken wapens nog twee mensen aanhouden op straat, in de buurt van de woning. Of zij iets te maken hebben met de woningoverval, is niet duidelijk.

Via een Burgernetmelding laat de politie weten nog altijd op zoek te zijn naar een man van rond de 25 jaar met een lichte huidskleur. Ten tijde van de overval droeg hij een Lacoste-petje en een Nike Tech-jas of -vest.

Of de overvallers buit hebben gemaakt, is niet bekend.